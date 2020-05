Rio acredita que PSD terá um “papel” para ajudar Portugal a sair da crise

O líder do PSD considera que o partido “está a ser absolutamente fundamental” no combate à covid-19 e que terá “um papel” no relançamento da economia. A mensagem sobre o partido foi divulgada por vídeo, nesta quarta-feira, dia em que o PSD celebra o seu 46.º aniversário.

No vídeo, com cerca de dois minutos, o líder social-democrata sustenta que o PSD “está outra vez a ser um partido fundamental no combate à doença e que terá um papel fundamental no relançamento económico”. Rui Rio não situou em que moldes poderá concretizar essa tarefa: “Em que papel? Naturalmente iremos ver. Mas seguramente o PSD terá um papel para ajudar Portugal a sair desta situação muito difícil, talvez até mais difícil do que outras situações que vivemos ao longo destes nossos 46 ano.s.

Como presidente do PSD, Rui Rio diz contar com “todos os militantes, simpatizantes” do partido para “ajudarem a recuperar Portugal desta situação”. O líder social-democrata considera como uma “opção acertada” a que Portugal fez — “com grande apoio da liderança do PSD” — pela integração na União Europeia. “Com ajuda europeia vamos conseguir sair mais facilmente da crise”, defende.

No próximo ano, Rui Rio disse esperar comemorar o aniversário do partido — fundado por Francisco Pinto Balsemão, Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota — “de forma diferente”, mas não alimentou optimismo sobre a crise. “Não com a situação resolvida, não vamos entrar em demagogia, mas bem encaminhada para a resolver o mais rapidamente possível”, concluiu.

Sem iniciativas de celebração presenciais, o líder do PSD participa, na noite desta quarta-feira, numa conferência promovida pela distrital do partido transmitida no Facebook.