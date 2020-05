Quem quer ouvir a história de Harry Potter pela voz do próprio?

Ainda se lembram de quando um bebé foi deixado à porta do número quatro de Privet Drive? O período de confinamento pode ser uma boa altura para relembrar esta história que alienou milhões por todo o mundo. Para os que não querem (voltar a) ler, desta vez, basta ouvir.

A plataforma Harry Potter at Home, criada por JK Rowling para entreter crianças durante a pandemia, lançou um vídeo que, com certeza, não é entretenimento apenas para crianças. É a leitura do primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal pela voz de Daniel Radcliffe — o actor que interpretou o famoso feiticeiro nos oito filmes —, que nos conta a história a partir do seu sofá.

Além da narração, o vídeo mostra também alguns desenhos relacionados com a história enviados por fãs. E qualquer pessoa pode submeter os seus trabalhos: basta enviar as imagens para a conta de Twitter do Wizarding World, com a hashtag #HarryPotterAtHome.

Os restantes 16 capítulos vão ser lidos por outros actores, como Claudia Kim e Eddie Redmayne (interpretam, respectivamente, Nagini e Newt Scamander em Monstros Fantásticos, o spin-off da saga Harry Potter), mas também por outros que não estão relacionados com o mundo fantástico, como David Beckham e Dakota Fanning.

Os episódios vão ser lançados semanalmente no Wizarding World, o site oficial para fãs, e no Spotify. E podem ser uma boa viagem enquanto não é totalmente seguro sair de casa (pelo menos sem estar constantemente a fazer accio desinfectante).