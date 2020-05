O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre educação sexual

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”.

Uma nota do Fred e da Inês sobre o episódio desta semana:

HAPPY MIDDLE OF THE WEEK, YOU BEAUTIFUL BUBBLES OF JOY!

Nós estamos sempre entusiasmados com os nossos episódios, mas esta semana estamos particularmente entusiasmados, porque este é o primeiro episódio de uma espécie de série que vamos fazer sobre Educação Sexual! YAY FOR HAVING KNOWLEDGE ABOUT SEX! Mas não se preocupem, que não vai ser sexo a toda a hora, vai ser só na primeira semana de cada mês.

Para começarmos meio que do zero, neste primeiro episódio falámos um pouquinho sobre a “educação sexual” que tivemos durante a escola, mas mais sobre a ausência da mesma e onde, como, quando é que acabámos por aprender. Temos uns quantos episódios planeados para já, mas vamos ver onde esta aprendizagem nos leva. Por favor, deixem-nos o vosso feedback porque queremos muito que estejam envolvidos nesta viagem.

