Dia Mundial da Língua Portuguesa

Ontem, 5 de Maio, foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que infelizmente tem sido abastardada com o maléfico AO que dizem estar em vigor embora haja juristas e não só que dizem não estar.

Espanta-me - ou talvez nem me espante - o desplante com que se modifica a nossa língua por decreto, elaborado por uns pseudo-iluminados. O AO não serve para nada e é mais uma triste imagem da parolice nacional. Já alguém viu a Grã-Bretanha, a França ou a Espanha a tentarem fazer patetices destas com o inglês, o francês ou o castelhano?

Devia ter sido um dia de protesto nacional contra o abuso que foi feito com o AO, que em nada unifica a língua e nem tinha nada que tentar unificar uma instituição - a língua é uma instituição nacional - que é dinâmica e vai mudando logicamente com o evoluir das sociedades onde ela é praticada. E não há um movimento nacional para restaurar a dignidade da Língua Portuguesa?

Fernando Santos Pessoa, Faro

Acordo ortográfico

Ao iniciar a comemoração, 5 de Maio, do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a juventude envolvida em todos os níveis de ensino e muitos leitores e estudiosos do jornal PÚBLICO que consideram a velhice, encarada como longevidade, um privilégio da actualidade desejam alguma mudança no seu jornal. Seria bom continuarem a prestar serviço público de relevância, dando aos leitores para além de conhecimento, também competências, começando a dar exemplos de mudança. Um fácil bom começo consiste em passar a procurar que se cumpra o AOLP de 1990 e seus acordos de aperfeiçoamento, devagarinho, mas influenciando os jornalistas e colaboradores.

António Pena, Paço de Arcos

Assalto a Tancos

Não é a primeira vez e possivelmente não será a última, com ou sem vírus, que abordo o vergonhoso caso de Tancos onde estão envolvidos além de simples “piratas” altas patentes do Exército, além de pelo menos, um ministro. Apesar do difícil momento que atravessamos, que atinge ou pode atingir todos, gregos ou troianos, nem por isso devemos esquecer os problemas que existem na nossa sociedade. A vida, com as devidas cautelas, tem de continuar e os casos como o em causa têm de ser resolvidos sem mais demoras. Já houve tempo suficiente para estudar os processos e os contra processos tão do agrado dos chamados “homens de leis”

Carlos Leal, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pós-crise

Com o estado de emergência e a quarentena forçada é esperada uma enorme redução da carga fiscal e das contribuições para a Segurança Social. O aumento do défice é mais do que uma certeza, assim como o aumento do endividamento, que decorrerá do apoio às empresas e famílias. No entanto, durante esta crise, existiram alguns sectores de actividade que saíram fortemente beneficiados, como o da grande distribuição, associada ao retalho alimentar. Por uma questão de solidariedade e equilíbrio, criar um imposto extraordinário, a vigorar apenas durante o presente ano, sendo as receitas do qual adstrita ao apoio do restante tecido empresarial afectado pela pandemia.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim