Trump quer a economia a funcionar, mesmo seja “possível” que haja mais mortes

O Presidente norte-americano, Donald Trump, diz que o país tem de recomeçar a funcionar, embora admita que isso possa “afectar muitas pessoas” e que seja “possível” que morram mais. Os EUA são o país com mais casos de infecção de coronavírus do mundo, mais de um milhão, e ultrapassaram já as 70 mil mortes.

