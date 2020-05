Covid-19: Johnson voltou ao Parlamento para explicar por que é que o Reino Unido é o país europeu com mais mortes

“Pelo menos 29.427 pessoas perderam a vida para este vírus terrível no Reino Unido. O primeiro-ministro pode dizer-nos como foi possível termos chegado a isto?”. Foi com esta pergunta de partida, lançada do outro lado de uma Câmara dos Comuns praticamente vazia, pelo líder da oposição, Keir Starmer, que Boris Johnson foi recebido esta quarta-feira no Parlamento britânico, depois de uma longa ausência, forçada pela passagem pelos cuidados intensivos depois de ter contraído o novo coronavírus. Na terça-feira o Reino Unido converteu-se no país europeu com mais mortes registadas por causa da pandemia, ultrapassando a Itália.

