Bolsonaro diz que há sinais de que “o pior já passou” no dia com mais mortos por covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que quanto à covid-19 no país, havia sinais de que “o pior já passou” — para ser logo desmentido pelos números, quando os dados do Ministério da Saúde mostravam o maior aumento de mortes no país num só dia desde o início da pandemia.

Enquanto isso, há um novo caso de infecção nos círculos do Governo — desta vez, o porta-voz da Presidência, Otávio Rego Barros, que está sem sintomas e a cumprir quarentena, segundo o jornal Estado de São Paulo. O jornal tem uma acção na Justiça para ter acesso aos testes feitos ao Presidente, que se recusa a mostrá-los, dizendo apenas que são negativos.

“Ainda não sei se o número de mortos é hoje diferente do número de ontem”, disse Bolsonaro na terça-feira à noite. “Mas se não estou enganado, será o sexto dia consecutivo em que o número de mortes desceu, e isso é um sinal de que o pior já passou”, declarou.

Pouco depois, o número anunciado mostrava que se quebrou mais um recorde, com 600 novas mortes (o ponto mais alto anterior fora 474 mortes a 28 de Abril).

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira, desvalorizou o recorde, assim como os 6935 novos casos no dia de terça-feira, dizendo que muitos eram de mortes anteriores que só foram testadas mais tarde, ou cujos resultados demoraram a chegar ao sistema.

Mas não quis fazer previsões sobre o pico: “Ainda não dá para dizer quando chegará o pico da crise”, disse Wanderson de Oliveira. “O que posso dizer é que será entre Maio, Junho e Julho, disso não tenho dúvidas”, disse o responsável.

​"O próximo epicentro"

Enquanto isso, um investigador apontava vários problemas que o Brasil enfrenta e dizia que o país deverá já na prática ser o pior caso a nível internacional.

“A questão não vai ser quando é que o Brasil vai ser a maior fonte de infecções pelo vírus”, disse o investigador Domingos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que não tem dúvidas sobre a dimensão da subnotificação e do seu impacto nos números brasileiros, aliado à velocidade “galopante” de novas infecções. “O Brasil parece condenado a ser o próximo epicentro da pandemia”, disse Alves em declarações a media internacionais como o diário norte-americano Wall Street Journal ou a agência francesa AFP.

O Brasil está em nono lugar na tabela dos países mais afectados da Universidade Johns Hopkins (EUA), mas segundo Alves, o número de infectados no Brasil pode ser entre cerca de 1,3 milhões e dois milhões, muito mais do que os 121 mil dos dados oficiais. No topo da tabela de maior número de infectados estão os Estados Unidos, com 1,2 milhões de infectados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Enquanto isso, em todos os estados brasileiros excepto num aumentou a circulação de pessoas. Só o Amazonas, onde há “um quadro de colapso do sistema de saúde”, conseguiu reduzir a movimentação, diz a Folha de São Paulo.

A percentagem da população que apoia as medidas de isolamento também desceu de 60% na primeira semana de Abril para 52% na sondagem mais recente do instituto Datafolha.

Domingos Alves diz que a situação é mais preocupante porque o Brasil é um país “com dimensão continental, com populações muito vulneráveis, como habitantes das favelas ou indígenas, e ainda uma fraca adesão a medidas de confinamento”. E se concorda que é impossível prever o pico, acrescenta que “uma coisa é certa: quanto menos haja pessoas em confinamento, mais a curva vai subir e mais mortos vai haver por causa da sobrecarga do sistema de saúde”.