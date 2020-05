Cascais vai distribuir máscaras junto aos transportes públicos

A Câmara de Cascais vai distribuir, a partir desta quinta-feira, máscaras aos utentes de transportes públicos do concelho. A medida acompanha o regresso à normalidade possível, depois de quase dois meses em estado de emergência para conter a propagação de covid-19.

Face à obrigatoriedade de uso de máscaras em transportes públicos, imposta nesta fase de desconfinamento, o município, apoiado por “um vasto corpo de voluntários”, estará em todas as estações de comboios e principais interfaces rodoviários a distribuir máscaras a todos os passageiros, anunciou a autarquia nesta quarta-feira.

Ainda em relação a máscaras, a câmara disponibiliza gratuitamente este equipamento de protecção individual a maiores de 65 anos e a pessoas em situação de fragilidade económica e social. E colocou recentemente à venda pacotes de quatro máscaras, por um euro, em mais de 70 IPSS e associações do concelho. Brevemente serão também colocados 400 dispensadores automáticos de máscaras cirúrgicas nas freguesias do concelho.

Nesta quarta-feira, a autarquia anunciou ainda a reabertura do paredão e dos parques de Cascais. Nestes espaços, é aconselhada a distância física de dois metros entre pessoas e que se evitem os ajuntamentos com mais de dez pessoas. No caso dos parques e espaços verdes, estes têm agora uma lotação máxima e não é permitida a utilização dos parques infantis nem dos bebedouros.

No paredão, a câmara aconselha a que siga os sentidos de circulação, mantendo o distanciamento. A prática de actividade física com mais de uma pessoa é permitida, mas não poderá circular de bicicleta. Por agora, o acesso às praias é permitido, mas ainda não se pode estender no areal. Quem for praticante de desportos na água também pode regressar à actividade.