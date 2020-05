Câmara de Coimbra cancela Feira Cultural por causa da pandemia

A edição de 2020 da Feira Cultural de Coimbra, uma iniciativa da autarquia que costuma acontecer entre final de Maio e início de Junho no Parque Manuel Braga, foi cancelada. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC), em comunicado.

“Face ao actual contexto da pandemia da doença covid-19 e tendo em consideração as resoluções do Conselho de Ministros que definem uma estratégia de levantamento das medidas de confinamento”, a CMC “entende que não estão reunidas as condições necessárias à realização, em Junho de 2020, da sétima edição da Feira Cultural de Coimbra”. Para este ano, estava prevista a presença de duas centenas de expositores.

Assim, o evento que conjuga literatura, gastronomia e artesanato, regressa em Junho de 2021, aponta a autarquia, desta vez no Parque da Canção, na margem esquerda do rio Mondego, “com principal destaque para a promoção do livro e da literatura”. Ficam assim adiadas as efemérides que seriam assinaladas na Feira Cultural de 2002, como “o centenário do nascimento de João José Cochofel, os 50 anos do falecimento de José Régio e os 25 anos do falecimento de Miguel Torga”.

A mudança de localização para a margem esquerda está relacionada com a prevista requalificação do Parque Manuel Braga.