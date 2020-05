Filho recém-nascido de Elon Musk chama-se X Æ A-12

Através da rede social Twitter, Elon Musk, co-fundador do PayPal e presidente da Tesla Motors, e a cantora Grimes anunciaram o nascimento do seu primeiro filho, nesta terça-feira. Juntamente com a notícia soubesse o nome da criança: X Æ A-12 Musk.

Segundo a mãe do recém-nascido, o nome está relacionado com variáveis matemáticas, inteligência artificial e o nome da aeronave preferida do casal.

A publicação conta com milhares de comentários, muitos deles de utilizadores que questionam a forma como o nome será pronunciado. Além da polémica, o empresário garantiu que “mãe e filho estão bem” e partilhou a primeira fotografia da criança depois de uma seguidora o ter pedido, dizendo: “Uma fotografia a segurar o bebé rebentaria com a Internet... Por favor, partilhe uma.”

Apenas horas antes do anúncio do nascimento do filho, o CEO da SpaceX utilizou a mesma rede social para anunciar que iria vender “quase todas as suas posses físicas”. Este é o sexto filho do empresário, que tem outros cinco filhos com a escritora canadiana Justine Musk, com quem esteve casado entre 2000 e 2008.