Dia 36: Salvar os filhos quando não precisam de ser salvos

Querida Ana,

Orgulho-me de ter criado uma nova entidade psicológica, que seguramente só por lapso a Associação Americana de Psiquiatria ainda não incluiu no seu famoso manual de diagnóstico de transtornos mentais. Enquanto isso, revelo-o em primeira mão para o Birras de Mãe, na esperança dos teus comentários.

Dei-lhe o nome de “Empatia Deslocada”, e explica aqueles momentos em que imaginamos que nos estamos a colocar no lugar do outro, a sentir o que ele sente, a sofrer como ele sofre, só que não.

Tive esta revelação, numa noite em que fiquei com uma das tuas filhas, tinha ela 1 ano ou pouco mais, e temia que acordasse cheia de saudades tuas. Mal a ouvi choramingar saltei da cama e precipitei-me para a tirar da cama de grades e trouxe-a para a minha. Mas, em lugar de sossegar, a infeliz pedia a chucha. Acordou porque perdeu a chucha! Voltei com ela para o quarto, gatinhei no escuro para encontrar a chupeta, deitei-a e ela adormeceu serena.

Eu é que perdi o sono. Lembro-me de me ter sentado num degrau das escadas a pensar que não eram os medos dela que queria sossegar, mas os meus — odiava dormir fora de casa, e não me esqueci de como as saudades doíam. Por outras palavras, a minha empatia estava totalmente deslocada.

Desde aí, tomei consciência de como há tantos acontecimentos que acordam em nós ansiedades, presentes ou passadas, e zás, intervimos para supostamente ajudarmos os nossos filhos e netos a escapar daquilo que, na realidade, não os incomoda. Seja o medo de cães, de ladrões, de vírus e bactérias ou do que for. O pior é que suspeito que estas intervenções de falso socorro acabam por convencer a criança de que aquela situação é, de facto, ameaçadora, contagiando-a com um receio que não era o dela.

Agora, quando sinto uma compulsão de empatia deste tipo, respiro fundo e espero que passe, antes que faça mais mal do que bem.

Querida Mãe,

Gosto muito do seu conceito! E percebo-o bem, mas acho que também posso cunhar um síndrome oposto, a que dou o nome de “A desconfiança crónica da empatia deslocada”.

Reparo que muitos avós (a.k.a a mãe!) tendem a achar que se falarmos aos nossos filhos sobre alguma emoção má estamos de algum modo a implantá-la.

Lembro-me como lhe fazia impressão ouvir-me dizer às minhas filhas qualquer coisa como “Estás a fazer uma birra porque tiveste com medo de dormir em casa da avó, não é?”. Como se lhes estivesse a implantar essa ideia – que elas não tinham –, e assim criado uma desculpa perfeita para passarem a usá-la. Eu própria perguntava-me se seria assim, mas o que tenho visto com os meus filhos é que eles são os primeiros a responder com um “Que disparate, não tive medo nenhum” quando a minha “intuição” está completamente ao lado. No entanto, quando acerto e dou nome àquela confusão de sentimentos, tem o poder de lhes secar as lágrimas e dissolver a birra e a agressividade em três tempos.

Por isso, sim, acredito que os nossos filhos nos obrigam a confrontar as nossas próprias feridas, que por mais que adoptemos uma cara “pedagógica” e segura, nos fazem tremer as pernas. E acredito que sim, que esse “estado de emergência” interno nos pode levar a tentar salvá-los de situações das quais eles não precisavam de ser salvos. Até admito que, em casos de maior fragilidade, a nossa ansiedade possa passar uma ideia de “perigo” e de urgência mas, mesmo nesses casos, vale de muito pouco fingir ou imaginar que basta mudar o discurso porque os miúdos sentem muito para lá do que dizemos. Caso isto aconteça, resta-nos olhar para nós próprias, e isso sim, inevitavelmente fará de nós melhores mães.

Acima de tudo, confio que as crianças são inteligentes o suficiente para rejeitar a empatia deslocada que lhes oferecemos. A verdadeira empatia é aquela que nos permite compreender o contexto, as razões e o racional que levam alguém a tomar uma certa decisão, mesmo se não concordamos com ela, mesmo que não fizéssemos igual nas mesmas circunstâncias. A empatia que valida o que o outro está a sentir – percebendo que todos podemos sentir coisas diferentes. Essa empatia nunca poderá ser deslocada!

