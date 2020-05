Corações ao alto, que reabrem os Jardins da Quinta das Lágrimas e seus amores

Turismo do Centro,Turismo do Centro

Encerraram a 13 de Março, por causa do surto de covid-19, mas agora, com o desconfinamento a marcar a agenda nacional, já estão de volta: a partir de 8 de Maio, os Jardins da Quinta das Lágrimas, que rodeiam o hotel homónimo, reabrem ao público.

“As normas de segurança e de saúde recomendadas pelas autoridades estão asseguradas neste local com mais de sete séculos de história”, garante a Fundação Inês de Castro, gestora do espaço.

Os jardins reabrem às 15h de sexta-feira e passarão a ter o seguinte horário: de terça a domingo, das 10h às 19h.

E mais: “No grande anfiteatro ao ar livre (Colina de Camões) há espaço para receber pequenas reuniões, como piqueniques ou festas de aniversário, sempre respeitando o limite máximo de dez pessoas e com marcação prévia”.

“Nunca os jardins e as flores foram tão apreciados”, refere a presidente da fundação, Cristina Castel-Branco, no comunicado que anuncia a reabertura. A arquitecta paisagista e professora assinala que “aqueles que têm a sorte de ter um jardim, um terraço ou uma varanda puderam, nesta Primavera de confinamento e medo, sentir que o mundo das plantas vive o seu próprio ritmo, independente e cumpridor”.

Com a reabertura dos jardins no dia 8 de Maio, diz a responsável, talvez "depois deste Abril difícil e inesquecível possamos reconhecer as flores, os perfumes e os pássaros de Maio para nos ligarmos de novo à vida”.

​São dez hectares para passear nesta antiga Quinta do Pombal, que remonta ao século XIV. Reza a história que foi a Rainha Santa Isabel que pediu que aqui se fizesse um canal para levar a água de duas nascentes até ao Mosteiro de Santa Clara.

Uma das nascentes é a Fonte dos Amores, com o canal Cano dos Amores (diz a lenda que as missivas entre D. Pedro e D. Inês de Castro seguiriam por aqui).

A outra é a Fonte das Lágrimas, cantada por Luís de Camões n’ Os Lusíadas: “Vede que fresca fonte rega as flores / Que lágrimas são a água e o nome amores”.

A história do jardim pode ser lida no site da fundação, ficando a saber-se que o jardim romântico data de finais do século XIX, repleto de espécies exóticas, incluindo porta e janela neogóticas e um anfiteatro, a Colina de Camões.

De terça a domingo, das 10h às 19h

Preços: 2,50€; menores de 15 anos e maiores de 65 - 1€; famílias (2 adultos + 2 crianças) - 5€

Site, Facebook