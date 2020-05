Areias do Seixo reabre em Junho e oferece 50% de desconto à população do Oeste

“Juntos, vamos dar e receber! Juntos, acreditamos em nós e no nosso futuro comum!” A “premissa simples” dá mote à campanha promocional lançada pelo hotel de charme Areias do Seixo e pelo Noah Surf House, os dois projectos turísticos do empresário Gonçalo Alves em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras.

Encerrados desde meados de Março devido ao surto de covid-19, os hotéis anunciam agora a reabertura de portas: o primeiro a 9 de Junho e o segundo no dia anterior, ainda que as datas possam sofrer alterações “dependendo da evolução do coronavírus em Portugal”.

Para celebrar a região em que estão inseridos e os seus residentes, está lançada a promoção “oestina”. Até 15 de Maio, os residentes nos concelhos da região do Oeste (Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras) recebem “50% de desconto em reservas de alojamento”, tanto no Areias do Seixo (tarifas desde 322€ por noite) como no Noah Surf House (preço de tabela a partir de 245€ por noite).

Para aceder à promoção, é necessário fazer a reserva da estadia no site da respectiva unidade hoteleira, utilizando o código promocional “oestino”, e em seguida enviar um e-mail para a unidade de alojamento com uma fotografia que “melhor, e orgulhosamente, simbolize a sua morada ‘oestina'”, lê-se no comunicado. O desconto é válido para reservas efectuadas até 15 de Maio e aplicável a marcações até 31 de Julho (com pequeno-almoço incluído).

Findo o prazo, é seleccionada a “melhor fotografia” recebida por cada alojamento e o autor recebe uma noite grátis adicional à reserva que tinha efectuado.

No âmbito da reabertura, é anunciada a adopção de “várias medidas temporárias que seguem as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direcção-Geral de Saúde” para garantir “a máxima segurança e o bem-estar de hóspedes, equipa e comunidade”. As medidas estão elencadas no plano “Stop covid-19” publicado nos respectivos sites. Têm ainda o novo selo “Clean & Safe”, atribuído pelo Turismo de Portugal.