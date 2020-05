Sugestões para o teletrabalho no pós-pandemia

É uma verdade universalmente conhecida: quem não fez uma videoconferência de trabalho durante a quarentena não viveu a experiência completa destes tempos de pandemia. Memes e fotografias do código de vestuário das videoconferências – calças descontraídas e às vezes pantufas, nas partes escondidas da câmara do computador ou tablet, combinadas com uma parte de cima mais formal e empresarial para mostrar aos interlocutores – inundaram as redes sociais. Existiram dates por videoconferência, copos de grupos de amigas, jantares de família.

Continuar a ler