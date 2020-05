Bruxelas confirma recessão de proporções históricas, com contracção de mais de 7% da economia

O valor é um recorde. A economia europeia vai contrair 7,4% em 2020 por causa da pandemia do coronavírus, estima a Comissão Europeia, que esta quarta-feira divulgou as suas previsões económicas de Primavera, juntamente com um aviso: apesar das medidas que foram tomadas ao nível nacional e comunitário para mitigar os efeitos da crise, o choque terá “severas consequências económicas e sociais”.

No caso de Portugal, o choque resultará numa contracção de 6,8% do Produto Interno Bruto em 2020, antecipa a Comissão, que projecta uma recuperação de 5% em 2020. Bruxelas vê a economia portuguesa a reagir melhor à crise do que o Fundo Monetário Internacional, que em meados de Abril previu uma quebra de 8% no produto.

Mas no geral, as projecções da Comissão Europeia estão em linha com os números antes avançados pelo Fundo Monetário Internacional. A 14 de Abril, o FMI apontava para uma quebra nos 19 países que compõem a zona euro de 7,5% em resultado do chamado “Grande Confinamento”. Bruxelas calcula o tombo em 7,7%. “É uma recessão de proporções históricas”, reconhece a Comissão — que deverá basear futuras medidas e propostas, e o seu plano de recuperação económica, com base nestas projecções.

A estimativa de baixa do crescimento da economia europeia é de nove pontos, quando comparadas as projecções avançadas no Outono de 2019 e as previsões de Primavera divulgadas esta quarta-feira. Nalguns países, a contracção aproxima-se dos 10%, caso da Grécia, Itália e Espanha, com quebras de 9,7%, 9,5% e 9,4%, respectivamente.

O efeito nas contas públicas será avassalador: a Comissão prevê um aumento significativo dos dos défices orçamentais e do nível de endividamento dos Estados membros. O défice agregado da zona euro e da UE deverá disparar para 8,5% do PIB, dos actuais 0,6%, recuando em 2021 para 3,5%. Já no total dos países da zona euro, o racio da dívida pública vai aumentar para quase para os 103% dos atuais 86%, voltando a ficar abaixo dos 100% (99%) em 2021.

Recorde-se que em Março foi accionada pela primeira vez na história a cláusula geral de escape do tratado orçamental, e temporariamente suspensas as regras de disciplina orçamental previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ressalvando que o actual exercício é necessariamente incompleto, uma vez que ainda é impossível calcular com exactidão a escala e a gravidade da crise — que é simétrica, afectando todos os países da UE —, a Comissão Europeia sublinha que a pandemia impacta todos os sectores e aspectos da vida económica. “A crise do coronavírus afectou severamente o consumo, a produção industrial, o investimento, o comércio, o fluxo de capitais e as cadeias de abastecimento”, assinala. Alguns destes vectores poderão reagir mais depressa ao desconfinamento; outros, como o investimento ou o mercado laboral, deverão permanecer “adormecidos” por um período mais longo. “Não esperamos que a economia da UE tenha recuperado na totalidade as perdas deste ano no final de 2021”, dizem os técnicos.

Em termos da taxa de desemprego na zona euro, a estimativa é que esta aumente para 9,5% dos 7,5% verificados em 2019, com uma recuperação lenta para os 8,5% em 2021 (para o total da UE, a previsão é de uma subida da taxa de desemprego para 9% em 2020, com uma ligeira queda para 8% em 2021).

A Comissão estima uma subida da taxa de desemprego em Portugal para os 9,7% em 2020, com uma recuperação para os 7,4% em 2021.