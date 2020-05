BE propõe 438 euros de subsídio especial sem exigir descontos

A proposta do Bloco de Esquerda (BE) de criar um “subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de actividade” para os trabalhadores por conta de outrem ou independentes sem descontos à Segurança Social não abrange só estas duas situações. Apesar de esse ser o nome oficial da iniciativa que hoje deverá dar entrada no Parlamento, o alcance é mais vasto.

Continuar a ler