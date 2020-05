Liga feminina será alargada para reforçar apoio aos clubes

O campeonato feminino de futebol terá mais oito equipas na próxima época. Um sinal contraditório face às dificuldades que a modalidade atravessa em tempos de pandemia? Não necessariamente. A intenção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com esta medida, é justamente reforçar o apoio aos clubes numa fase delicada, num formato competitivo que será transitório.

Em 2020-21, a Liga de futebol feminino passará, assim, a contar com 20 clubes (em vez de 12). “A direcção da FPF entende que aumentar a Liga BPI de 12 para 20 clubes permitirá apoiar directamente quase o dobro das jogadoras portuguesas, muitas delas activas em selecções nacionais de diferentes escalões”, justifica o organismo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com a inclusão na principal competição das oito equipas vencedoras das oito séries da II divisão, a primeira fase do novo campeonato terá 20 participantes, divididas entre zonas norte e sul. Na segunda fase da prova, competirão apenas as quatro melhores equipas de cada série para o apuramento do campeão, enquanto as seis últimas de cada zona lutarão pela permanência.

Tratando-se de uma temporada excepcional, está previsto que desçam seis equipas no final da época, reduzindo-se assim a competição de 20 para 16 clubes em 2021-22.

Este anúncio da FPF segue-se a um outro, de reformulação do terceiro escalão masculino do futebol português, que só será aplicado, porém, a partir de 2021.