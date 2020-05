Governo da Alemanha dá luz verde ao regresso do futebol

A ronda negocial entre a chanceler Angela Merkel e os representantes dos diferentes Estados da Alemanha terminou com o aval para que sejam retomadas as primeira e segunda divisões de futebol. Tudo indica que o regresso da competição se faça a partir do fim-de-semana de 16 e 17 de Maio.

Ainda com um total de 82 jogos por disputar, vai agora definir-se em que termos irá completar-se o calendário. Nesse sentido, está agendada para quinta-feira uma reunião entre a Liga alemã (DFL), a federação e os representantes dos clubes, com o intuito de definir os detalhes do reatamento, sendo que as datas das meias-finais e da final da Taça da Alemanha estão também em aberto.

Para já, certo é que os jogos decorrerão à porta fechada e que as medidas preventivas, como a realização de testes, a higienização dos espaços e o distanciamento social, continuarão a ser aplicadas. A continuação da Bundesliga é, de resto, de capital importância para os clubes, dadas as dificuldades financeiras provocadas pela paragem imposta pela covid-19.

Segunda a imprensa alemã, a DFL já terá convencido os detentores dos direitos de TV a libertarem parte da verba prevista até ao final da temporada, como forma de mitigar o aperto financeiro sentido pelos clubes, que não contarão com receitas de bilheteiras nas jornadas que restam.