Pedro Goulão vence Prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais

O escritor e argumentista Pedro Goulão venceu a 2.ª edição do Prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais, atribuído pelo Teatro da Trindade/Inatel, com o texto Hora de Visita, anunciou esta quarta-feira o Teatro da Trindade.

Segundo comunicado da sala lisboeta, o júri, constituído pelos actores e encenadores Diogo Infante, Sandra Faleiro e João Reis, que atribuiu o galardão por unanimidade, entendeu que o texto revela “uma estrutura narrativa sólida, personagens bem desenhadas e um conflito actual e consequente, onde a amargura e o sarcasmo pontuam a relação entre um pai e uma filha”.

Hora de Visita é uma “comédia dramática que explora a complexidade das relações familiares, colocando as personagens numa situação limite, onde lhes é dada a oportunidade de se reencontrarem e se redimirem”. “A inteligência das personagens, a tensão permanente, a consistência e o ritmo dos diálogos que nos mantêm presos, aliados à perfeita adequação ao espaço a que se destina, a sala-estúdio, são as principais razões para premiar este texto e desejar vê-lo posto em cena”, refere um comunicado do Trindade.

Nascido em 1971, em Lisboa, Pedro Goulão é argumentista, sendo autor de documentários para televisão, textos para teatro e de curtas-metragens e sketches para César Mourão, Jorge Mourato, Óscar Branco, entre outros.

Em 2018, publicou o primeiro livro, A Palmeira, editado pela Guerra e Paz, estando agora a trabalhar numa nova obra infanto-juvenil com ilustrações de Tiago Galo.

O Prémio Miguel Rovisco contempla um montante de 2.500 euros, a edição do texto em livro e a representação da peça na temporada 2020/21 do Teatro da Trindade.

A partir desta quarta-feira, fica também disponível o regulamento para a 3.ª edição do galardão, cujo prazo para entrega dos textos decorre de 1 de Dezembro deste ano a 31 de Janeiro de 2021.