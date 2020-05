Uma orquestra no Vale do Silêncio

A 8 de Setembro de 2018, o festival Lisboa na Rua levava Música no Cinema ao Parque do Vale do Silêncio, nos Olivais. Em palco, o Coro e a Orquestra Gulbenkian viajavam por bandas sonoras emblemáticas da sétima arte, escolhidas com base na votação do público e dirigidas pela batuta da maestrina Joana Carneiro.

Com apresentação de Cláudia Semedo e a participação da soprano Cristiana Oliveira, da meio-soprano Cátia Moreso, do tenor Marco Alves dos Santos e do barítono André Henriques, o espectáculo dessa noite é agora mostrado em registo online, integrado na programação da #GulbenkianEmCasa.

A transmissão está marcada para esta quarta-feira, às 19h, no site e no canal YouTube da fundação. No repertório estão as notas de Assassinos Natos, 2001: Odisseia do Espaço, Amadeus, Apocalypse Now, Kill Bill, O Clube dos Poetas Mortos, West Side Story - Amor sem Barreiras e Django Libertado, entre outros filmes.