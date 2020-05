Morreu Florian Schneider, um dos fundadores dos Kraftwerk

Morreu Florian Schneider, um dos fundadores da banda pioneira de música electrónica Kraftwerk. O músico alemão tinha 73 anos e morreu de cancro, segundo o Guardian.

Schneider formou os Kraftwerk com Ralf Hutter em 1970. A banda tornou-se uma referência da música feita com instrumentos electrónicos, influenciando géneros vindouros como o hip-hop, a synth-pop, o techno e a house. Na discografia dos alemães estão clássicos como Autobahn (1974, um improvável êxito para tão radical música – chegou ao top 5 no Reino Unido e nos Estados Unidos), Trans Europe Express (1977) e The Man Machine (1978).

Começou por tocar flauta, mas cedo aumentou o seu léxico musical. “Concluí que a flauta era muito limitadora”, diria mais tarde. “Rapidamente comprei um microfone, depois amplificadores, depois um eco, depois um sintetizador. Muito mais tarde deitei fora a flauta. Foi um processo.”

Antes de formarem os Kraftwerk, os dois músicos, que se conheceram ainda estudantes no conservatório de Dusseldorf, na Alemanha, tocaram juntos nos Organization, grupo de música improvisada.

David Bowie deu o nome V-2 Schneider a uma faixa de Heroes (1977) em homenagem a Schneider. Trans-Europe Express foi “samplado” em 1982 por Afrika Bambaataa & the Soul Sonic Force num dos primeiros êxitos do hip-hop, Planet Rock.

Schneider deixou os Kraftwerk em 2008. Não foram dadas razões para a saída do grupo.

Em 2015, Schneider lançou uma nova peça, Stop plastic pollution, em parceria com o produtor Dan Lacksman.