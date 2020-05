NOS Alive não se realizará este ano, pelo menos em Oeiras

Apesar de ainda não haver anúncio oficial do cancelamento do NOS Alive, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, garantiu, na terça-feira, que o festival não se realizará no Passeio Marítimo de Algés.

“Tem de se continuar a programar e a trabalhar, mas naturalmente que há determinados eventos, que por razões que têm a ver com os cuidados e a prudência que se tem que tomar, no que diz respeito aos ajuntamentos, que com certeza não se podem realizar. Há grandes festivais que não se vão realizar. É mais ou menos sabido que o Alive não se vai realizar este ano”, afirmou o autarca numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal, citado pela Rádio Renascença.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, obter uma reacção de Álvaro Covões, principal responsável pela Everything Is New, organizadora do evento. Em entrevista à Antena 3, na sexta-feira, o promotor disse que é preciso “ter consciência” de que o quadro restritivo imposto pela pandemia “vai demorar muito tempo” a ser levantado.

“A esperança é a última a morrer, mas também temos de ser pragmáticos”, reconheceu, admitindo que dificilmente o festival acontecerá nas datas previstas. “Só se amanhã de manhã acordássemos com a manchete: ‘Vacina vai começar a ser distribuída na segunda-feira’… ou: ‘Vai começar a ser distribuído um medicamento e temos um bilião de comprimidos para disponibilizar ao mundo'”, disse.

O primeiro-ministro afirmou a 30 de Abril que, na próxima quinta-feira, com “enorme probabilidade”, o Governo vai decidir pela não realização dos festivais de música de Verão nos moldes habituais por causa da covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com lugares marcados é mais fácil cumprir as normas de afastamento físico”, referiu António Costa em entrevista à RTP, estabelecendo uma diferença entre os festivais de Verão e outros espectáculos musicais. Admitiu, porém, a possibilidade de os festivais acontecerem em estádios, desde que cumprindo as normas de distanciamento físico entre espectadores.

O NOS Alive de 2020 iria realizar-se, como habitual, no Passeio Marítimo de Algés entre os dias 8 e 11 de Junho. No cartaz deste ano, estavam confirmados artistas como Taylor Swift (que cancelou a digressão europeia devido à pandemia), Kendrick Lamar, Billie Eilish, Da Weasel, entre outros.