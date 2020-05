Covid-19: Instituto Ricardo Jorge identificou 150 mutações do coronavírus

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) encontrou 150 mutações do novo coronavírus desde Wuhan, na China, até Portugal, depois de ter começado a sequenciar o genoma, anunciou esta quarta-feira Fernando Almeida, o presidente da instituição.

Até ao fim da semana, o Insa prevê sequenciar 450 amostras do novo coronavírus em Portugal, sendo que, até ao momento, já foram encontradas “150 mutações do coronavírus”, afirmou Fernando Almeida, durante a conferência de imprensa diária de actualização de informação sobre a pandemia em Portugal. “Desde Wuhan [na China] até Portugal, o genoma já foi alterado 150 vezes”, acrescentou.

O estudo, de âmbito nacional, está a ser liderado pelo Insa, contando com a participação do Instituto Gulbenkian da Ciência (em Oeiras) e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (no Porto).

Segundo Fernando Almeida, a sequenciação do genoma do SARS-CoV-2 permite identificar “a impressão digital deste coronavírus” e perceber se o vírus que saiu de Wuhan “é o mesmo ou se tem outras linhas ou não”.

“Este genoma permite também identificar clara e inequivocamente, num determinado doente que foi infectado com coronavírus, toda a sua linha de transmissão e de onde veio essa linha de transmissão”, salientou o responsável, realçando que esta ferramenta “é muito importante” face à fase de desconfinamento em que o país entrou.

Com este trabalho, os investigadores poderão também perceber se “há linhagens mais severas e mais agressivas” e que poderão constituir motivo de maior atenção no tratamento, explanou. “É o tempo de ir em busca daquilo que o coronavírus nos pode dar em termos de resposta”, sublinhou Fernando Almeida.

Durante a conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, explicou que este estudo, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pretende sequenciar mil genomas do coronavírus. A sequenciação do genoma irá permitir “identificar cadeias de transmissão, a escala e a cronologia da transmissão, os pontos de entrada em Portugal” e, com essa informação, “avaliar o impacto das medidas de contenção” e “orientar as medidas a implementar em caso de um novo surto”.