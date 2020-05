Procura caiu e centros de estudos lutam pela sobrevivência

O início de Maio costuma ser “a melhor altura do ano” para Leonor Sousa. É dona do Centro de Estudos da Boavista, no Porto e, com a temporada de provas nacionais à porta, a procura dos estudantes por explicações aumenta. “Entrariam 40 a 50 novos alunos” por estes dias. No contexto de pandemia, o cenário é, porém, radicalmente diferente: nem uma nova inscrição e desistências em catadupa. “É crítico. Baixámos os preços e nem assim”, ilustra.

Continuar a ler