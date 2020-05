Ministra diz que contratos de milhões de euros por ajuste directo vão ser divulgados

Os contratos por ajuste directo para aquisição de equipamento médico de valor superior a um milhão de euros e em que o Ministério da Saúde já gastou no total quase 80 milhões de euros em pouco mais de um mês vão ser publicados até ao final desta semana no Portal Base (onde é obrigatório figurarem os contratos públicos por uma questão de transparência), garantiu esta terça-feira a ministra Marta Temido.

Entre 12 de Março e 23 de Abril, foram gastos 79,8 milhões em equipamentos médicos (máscaras, fatos de protecção, testes) considerando apenas as compras por ajuste directo superiores a um milhão de euros, contabilizou o Correio da Manhã esta terça-feira, que afirma que alguns destes contratos não terão sido assinados. Questionada sobre esta matéria, a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (estrutura responsável pelas compras do Serviço Nacional de Saúde) alegou que, devido à “urgência imperiosa” destas aquisições para combate ao surto epidémico de covid-19, estavam dispensados contratos escritos.

Mas a ministra da Saúde contrariou esta tese à saída de uma visita à nova unidade de cuidados intensivos do hospital de Matosinhos, ao assegurar que os referidos contratos vão “figurar no Portal Base até ao final desta semana”. “Esta é uma regra que nos auto-impusemos, apesar de ser um regime excepcional, e não há aqui nenhum motivo para não sermos totalmente transparentes naquilo que compramos, a quem compramos e como compramos”, enfatizou Marta Temido, que asseverou que foram respeitados “os princípios da concorrência”.

O Correio da Manhã adianta ainda que o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que coordena o controlo do surto epidémico na região Centro do país, terá sugerido ao presidente da Câmara de Viseu a assinatura de um contrato com uma empresa de um antigo sócio, para que, alegadamente, fosse esta a fazer todos os testes de controlo na região. Marta Temido limitou-se a dizer que desconhece “os detalhes” desta informação e acrescentou que, se houver “nestes procedimentos algo que seja auditável, mais tarde as instâncias próprias” procederão a essa análise.