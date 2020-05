Juízes arrasam planos do Governo para a violência doméstica

O Conselho Superior da Magistratura arrasou a proposta de lei do Governo sobre violência doméstica que é discutida esta quarta-feira no Parlamento. A intenção é corrigir disfuncionalidades do actual sistema de protecção das vítimas, mas para os juízes as alterações que o Ministério da Justiça lhe quer introduzir vão prejudicar quem sofre com este fenómeno, além de serem de constitucionalidade duvidosa.

