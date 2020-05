Covid-19. Lar que regista a maioria das mortes nos Açores vai ser encerrado para desinfecção

A Autoridade de Saúde dos Açores determinou esta terça-feira o encerramento da estrutura residencial para idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste – o lar de onde provêm dez das 14 mortes com covid-19 no arquipélago. O motivo: realizar uma desinfecção geral ao edifício que tornará o lar inoperacional durante 15 dias.

Devido à cadeia de transmissão que se propagou a partir do lar, o Nordeste tornou-se o concelho com o maior número de casos de covid-19 na região. No total, já foram detectados 54 casos positivos naquele concelho desde o início da pandemia. Actualmente, com os óbitos e os recuperados, são 32 os casos activos.

“O lar foi encerrado a pedido da Santa Casa. Aliás, desde que tivemos aquele número de infectados, a posição da mesa [responsável pela administração do lar] foi sempre essa. O lar não é nenhuma enfermaria ou hospital, não temos nem os meios nem as condições”, disse ao PÚBLICO José Carlos Carreiro, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, destacando que o pedido foi sempre rejeitado pela Autoridade de Saúde.

No fim-de-semana passado, a Santa Casa da Misericórdia tomou “uma posição forte” e escreveu à entidade de saúde a “manifestar o seu desacordo” face à decisão de manter o lar aberto, pedindo para que os idosos “fossem retirados” de modo a realizar uma desinfecção geral ao edifício. Uma posição reforçada por uma missiva do presidente da Câmara do Nordeste António Miguel Soares dirigida a Vasco Cordeiro, presidente do Governo dos Açores, revela o provedor. “O encerramento resultou disso. É preciso situar. Há muito que eu venho dizendo que nós não somos uma estrutura de saúde”, reforçou José Carlos Carreiro.

A situação no lar do Nordeste começou com uma utente que foi infectada no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde esteve internada. A infecção foi conhecida a 7 de Abril e deu-se por contactos com profissionais de saúde que faziam parte de uma cadeia de transmissão com origem no concelho da Povoação.

Perto de um mês após ter sido conhecido o primeiro caso, surge o encerramento da instituição, determinado depois de ter sido registado mais um caso de covid-19 na região. O caso positivo, identificado uma vez mais no Nordeste, é de um profissional do lar, com 23 anos, que ia entrar ao serviço nos próximos dias depois de ter estado de quarentena num alojamento local destinado para o efeito.

Os profissionais da instituição encontram-se a trabalhar por equipas e num sistema rotativo, conforme tinha avançado o presidente da Câmara do Nordeste ao PÚBLICO no passado fim-de-semana, quando o Governo Regional decidiu manter a cerca sanitária naquele concelho.

Apesar do novo caso, a justificação apresentada pela Autoridade de Saúde Regional para determinar o encerramento do lar de idosos recaiu sobre o número de recuperados apresentados nos últimos dias. “Por via desse número de recuperados, estamos a ir ao encontro da nossa metodologia, que difere da do continente, em que vamos diferenciar todos os casos. Ou seja, os casos positivos não se vão misturar com os casos negativos e os casos negativos não se vão misturar com os casos recuperados”, explicou aos jornalistas Tiago Lopes, responsável da Autoridade de Saúde dos Açores.

Frisando que “agora é que é o momento”, Tiago Lopes recordou que foi criada a 10 de Abril uma enfermaria destinada a doentes com covid-19 no centro de saúde do Nordeste para “não sobrecarregar” o Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Só agora, segundo a Autoridade de Saúde, com a diminuição dos casos de covid-19 na região, fruto do aumento dos recuperados, será possível deslocar os utentes da estrutura residencial do Nordeste.

Os 13 idosos que se encontravam no lar serão transferidos para o centro de saúde do Nordeste. Esses utentes, que já tinham tido testes negativos à covid-19 no passado, foram novamente testados na segunda-feira. “Ainda nem sabemos o resultado dos testes”, realçou o provedor da Santa Casa. Por sua vez, dos 12 utentes que estavam no centro de saúde do Nordeste sete vão ser transferidos para o Hospital Divino Espírito Santo e cinco, já recuperados, vão ser deslocados para o centro de saúde do concelho da Povoação, onde será criada uma enfermaria para recuperados do novo coronavírus. No Hospital Divino Espírito Santo estão ainda outros sete idosos.

Esta terça-feira foram registadas 11 recuperações de covid-19 nos Açores. O número de recuperados está a aproximar-se do número de infetados na região. Desde o início do surto, já foram registados 144 casos de covid-19 nos Açores: 66 estão activos e 64 já recuperaram. Dos activos, 50 estão em São Miguel, dois na Terceira, dois na Graciosa, dois em São Jorge, cinco no Pico e outros cinco no Faial.