Covid-19. Cidadão do Bangladesh é a primeira vítima mortal abaixo dos 30 anos em Portugal

Um cidadão do Bangladesh de 29 anos foi a primeira vítima mortal de covid-19 abaixo de 30 anos em Portugal. O jovem, que vivia em Portugal desde 2011, era um pequeno empresário, proprietário de um restaurante, de alguns hostels e de uma loja de artesanato em Lisboa, disse ao PÚBLICO Rana Uddin, presidente do Centro Islâmico do Bangladesh e da Associação Amizade Bangladesh-Portugal.

Segundo Moin Ahamed​, assistente técnico no Alto Comissariado para as Migrações, também do Bangladesh, o cidadão do Bangladesh estava internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, há um mês, vítima do coronavírus SARS-CoV-2, que deu origem à pandemia covid-19, e terá tido outras complicações de saúde.

A morte aconteceu na segunda-feira, disse, e o enterro foi esta terça-feira à tarde, no Lumiar, em Lisboa. Rana Uddin revelou que, segundo as informações que recolheu, o resto da família estava bem de saúde. A mãe tinha também contraído SARS-CoV-2, mas estará a recuperar em casa, adiantou.

A viver em Lisboa com a mulher, uma filha, a mãe e a irmã, tinha acabado de comprar um prédio onde funcionava um restaurante e um hostel, disse Moin Ahamed.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Diogo Cruz, subdirector-geral da Saúde, disse, sem adiantar pormenores: “Existe a lamentar, de facto, uma morte entre os 20 e os 29 anos. Transmitimos os nossos sentimentos aos amigos e família.”

Até esta terça-feira, Portugal registou 1074 mortos por covid-19, ou seja, mais 11 do que na segunda-feira, o que equivale a uma taxa de crescimento de 1%. ​

A maioria das vítimas continua a ter entre 40 e mais de 80 anos, sendo que é a partir dos 70 que a taxa de letalidade se torna mais preocupante. De acordo com secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, a taxa de letalidade global é de 4%, enquanto a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 14,9%.

Quanto ao número de casos positivos, registam-se 25.702 casos confirmados, mais 178 nas últimas 24 horas, o que corresponde a um aumento de 0,7%, segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde.