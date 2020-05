Governo quer manter pelo menos 25% da função pública em teletrabalho depois da covid-19

O “objectivo mínimo” do Governo era ter pelo menos 25% dos funcionários públicos em teletrabalho e são neste momento cerca de 68 mil os trabalhadores do Estado que se encontram nesse regime. Ou seja, segundo dados da Pordata de 2018, são cerca de 10%. Estes 68 mil correspondem a carreiras gerais e, por isso, não incluem as especiais como as forças de segurança, professores, magistrados ou profissionais de saúde, especificou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública esta tarde, na audição parlamentar.

Para Alexandra Leitão não há dúvidas sobre “o que fica” da pandemia de covid-19: o teletrabalho na administração pública. “Havia alguma resistência por parte dos dirigentes, mas percebeu-se que é uma forma por excelência de conciliação da vida profissional com a vida familiar; que se faz sem redução da produtividade e até com melhoria da qualidade de vida. Isso veio para ficar”, vincou a ministra, admitindo que, daqui a mês e meio, o número de funcionários em teletrabalho será claramente menor.

Mas em Maio as pessoas “continuarão, sempre que possível, em teletrabalho”, sobretudo nos patamares de técnicos superiores e assistentes técnicos, disse Alexandra Leitão, acrescentando que o regresso faseado não implicará trabalhadores de grupos de risco - o funcionamento será em espelho com equipas alternadas (quando não puder ser em teletrabalho), com flexibilização de horários, sem penalização salarial.

Manter 25% de funcionários públicos em teletrabalho é um objectivo mínimo e está ainda longe, mas Alexandra Leitão diz que “não está presa” a esse patamar e que “não há fórmula mágica” para o alcançar, ainda que a pandemia tenha dado um empurrão.

Alexandra Leitão contou que está a ultimar com a ministra do Trabalho um despacho, para publicar ainda esta semana, para a mobilidade temporária de trabalhadores de outras áreas para reforçarem os serviços da Segurança Social. A intenção é ajudar a Segurança Social a despachar os processos de layoff acumulados: em vez da centena de processos com que costuma lidar, a Segurança Social recebeu 140 mil em 45 dias.

“Havendo situações que podiam ter corrido melhor, mas recuso que a administração pública não tenha tido capacidade de resposta. Respondeu na área sanitária, mas também nos apoios às famílias e às empresas”, defendeu a ministra. Sobre os atrasos no processamento do aumento dos salários dos profissionais de saúde, Alexandra Leitão recusou que tenha havido “desatenção”, justificando que, como não havia aumentos salariais há muitos anos, foi necessário “reparametrizar um conjunto de automatismos complexos para pagar as actualizações” e que “os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm tido muito movimento”.

Questionada pelo deputado da IL sobre quantos trabalhadores estão em teletrabalho, em funções normais e em casa sem trabalhar - para além da crítica de terem recebido aumentos salariais já durante a pandemia quando os trabalhadores do privado enfrentam o layoff e despedimentos, a ministra não especificou números. “Não temos pessoas desaparecidas em combate. Temos carreiras gerais que estão em teletrabalho, mas há também quem esteja a trabalhar em backoffice e que o pode fazer em casa, em turnos em espelho. Também há pessoas em casa em isolamento profiláctico, ou a acompanhar filhos menores de 12 anos, ou porque são grupos de risco. Mas não correspondem a inacção e desaparecimento.”

Ministra diz não poder “dizer em consciência” que será possível aumentar salários em 2021

Apesar do compromisso assumido pelo Governo com os sindicatos de em 2021 actualizar os salários da função pública em linha com a inflação deste ano, num aumento não inferior a 1%, a ministra diz agora que não pode garantir que isso vá acontecer. “Gostaria de poder honrar, mas não posso, em consciência, dizer ‘eu tenho a certeza que este compromisso vai ser possível'”, afirmou Alexandra Leitão, depois de questionada pelo PCP sobre os aumentos salariais para o próximo ano. O assunto será “objecto do orçamento para 2021 e este é um momento muito prematuro para tomar posição sobre isso”, vincou.

“Houve uma alteração das circunstâncias e daquelas grandes; vai depender do estado da economia e da sanidade financeira”, apontou, vincando que Portugal beneficia do facto de ter enfrentado a pandemia “numa situação muito boa. Ainda bem que tivemos o excedente em 2019, porque nos dá robustez para enfrentar esta situação absolutamente excepcional. Não escamoteio que o compromisso exista.”

Alexandra Leitão fugiu a falar em possíveis cortes, mas garantiu que não é intenção do Governo aplicar um plano de austeridade. “A austeridade nos moldes em que foi aplicada há anos não é o modelo que pretendemos seguir (...) Em cada momento pode ser preciso tomar decisões mais difíceis, mas austeridade não é o caminho e não é essa a nossa intenção. As lógicas de austeridade não têm provado em termos económicos nem em termos sociais.”

Questionada sobre a revisão de subsídios das diferentes carreiras da função pública - em especial os de risco e salubridade que vieram a palco devido à pandemia -, a ministra defendeu que a questão tem que ser tratada “de forma cuidada, porque pode trazer perda de equidade e equilíbrio transversal” e, por isso, é necessária uma visão global.