Global Media quer saber quando chegam as medidas anunciadas pelo Governo

O administrador da Global Media Group (GMG) Afonso Camões questionou esta terça-feira quando é que chegam as medidas de anunciadas pelo Governo, de compra antecipada de publicidade institucional, afirmando desconhecer os critérios da sua repartição.

Camões falava no final de uma audiência com o Presidente da República, no segundo dia em que o chefe de Estado está a receber os líderes dos principais grupos de comunicação social sobre o impacto da pandemia de covid-19 no sector.

“É importante perguntarmos ao Governo quando é que chegam as medidas de apoio que foram anunciadas há semanas”, questionou o administrador da GMG, grupo que detém os títulos Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), a rádio TSF, Dinheiro Vivo, entre outros, e que entrou em Abril em processo de layoff, medida que abrange 538 trabalhadores.

“Não chegaram ainda, não só não chegaram como não sabemos sequer como é que essas medidas se vão repartir, não sabemos [os critérios], não conhecemos sequer o critério de repartição”, insistiu o administrador.

Afonso Camões disse ter receio que “os critérios de repartição ignorem o facto de uma parte dos portugueses dependerem ainda da informação em papel”.

“Somos porventura o único grupo de comunicação social sem dívida e não evitamos essa responsabilidade: sim, temos graves dificuldades de tesouraria”, disse o responsável, referindo as quebras de vendas de jornais e revistas porque deixou de haver publicidade. “Temos dificuldades, mas estamos a preparar-nos e estamos preparados para renascer com mais força depois disto”, asseverou.

Na quinta-feira, 30 de Abril, o Governo aprovou o decreto-lei que estabelece um regime excepcional e temporário para a compra antecipada pelo Estado de publicidade institucional, no montante de 15 milhões de euros, para ajudar os media, no âmbito da pandemia.

A Lusa e a RTP não estão incluídas nesta compra antecipada de publicidade institucional.