BE propõe subsídio de desemprego para trabalhadores sem descontos

O BE vai propor a criação de um subsídio de desemprego “especial” para trabalhadores que não cumpram as regras de descontos para a Segurança Social. O anúncio foi feito esta terça-feira de manhã pela coordenadora do BE, Catarina Martins, no programa Você na TV, da TVI.

É um subsídio de desemprego para esta fase da pandemia “à semelhança do que está a ser feito em Espanha”, “que não precisa das garantias” de pagamentos à Segurança Social e que serve para proteger quem “não tem nada agora”, explicou a dirigente, salvaguardando que “depois” essas pessoas serão integradas no sistema.

Catarina Martins aproveitou para falar na proposta depois de o programa ter anteriormente relatado casos de empregadas de limpeza que ficaram sem trabalho durante o estado de emergência. “É óbvio que toda a gente deve ter descontos. Há muita gente que não tem porque ganha pouco ou porque o patrão não deixa”, afirmou, defendendo que a solução proposta pelo BE de atribuir um subsídio “já, sem regras de descontos” pretende proteger quem “agora está sem nada, não pode pagar a água, a luz, ir ao supermercado ou à farmácia”.

Durante a conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, a coordenadora falou sobre a sua vida pessoal e sobre a política. Assumindo que o que mais a desencanta na política é a “falta de convicção”, Catarina Martins reconhece que muitas vezes teve de chegar a um “compromisso” durante a “geringonça”, apesar de acreditar “fortemente” nas suas convicções.

À pergunta sobre se se arrepende, a coordenadora do BE respondeu negativamente. “Não. De compromissos não. Todos os dias pensamos que podíamos ter feito de outra maneira”, disse.