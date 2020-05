Cinco estúdios portugueses premiados nos European Design Awards

Há cinco estúdios portugueses entre os distinguidos nos European Design Awards 2020, prémios que anualmente distinguem os melhores exemplos de design de comunicação da Europa. São eles os ateliers Bürocratik, Studio Eduardo Aires, FBA., This is Pacifica e Razão - Estratégia, Criatividade e Gestão da Comunicação. Os vencedores foram anunciados num evento online realizado a 30 de Abril — já que a cerimónia oficial foi adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Studio Eduardo Aires

As garrafas de vinho da Herdade Aldeia de Cima valeram o ouro na categoria Alcoholic Drink Packaging ao Studio Eduardo Aires. Sediado no Porto, o estúdio criou um rótulo que “deriva da fachada de uma ruína, uma simples forma geométrica, arquétipo da arquitectura vernacular da região”, conhecida pelas vilas repletas de pequenas casas brancas pintadas com largas riscas de cores vivas.

Os vinhos Reserva contam com uma barra “de cor evocativa das que tipicamente se juntam nas fachadas das casas alentejanas”, escreve o atelier num comunicado enviado ao P3. Já os Alyantiju são “mais austeros, dispensando esta adição cromática e tirando pleno partido da dimensão táctil e da vibração do papel branco textura”.

Se forem colocados em conjunto, os rótulos fazem lembrar as pequenas casas brancas aglomeradas na aldeia. “Cru, sóbrio, adequado e belamente fundamentado”, lê-se no site dos European Design Awards.

Bürocratik

A agência Bürocratik foi também distinguida com o ouro, na categoria Information Site, graças ao Prevint (Interpersonal Violence Prevention Programme), um site criado para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para prevenir comportamentos agressivos.

A combinação de ferramentas multimédia — como a música, o design de áudio, os cenários ilustrados e animados — deram o prémio à empresa, com estúdios em Coimbra e no Porto, que foi considerada, em 2019, a Melhor Agência Digital pelo Clube de Criativos de Portugal.

Na categoria Brochure, com um panfleto do Teatro Académico de Gil Vicente, o estúdio alcançou a prata.

FBA.

Na categoria Exhibition Design, a agência FBA., de Coimbra, conseguiu a prata pelo desenvolvimento de um “projecto de design que incluía identidade visual, materiais promocionais e design editorial”: uma exposição comemorativa dos 250 anos da Imprensa Nacional.

Dividida em dez secções e com uma narrativa cronológica, a exposição Indústria, Arte e Letras cruza várias dimensões: desde o percurso industrial à actividade editorial, passando pela componente artística ao papel formador das artes gráficas.

A tipografia adquiriu um papel de destaque na mostra, “como se de um catálogo de tipos de grande dimensão se tratasse, dando a ver e informando da versatilidade da forma das letras e seus autores”, lê-se no site da FBA..

This is Pacifica

Criar um conceito e elementos que transmitissem a essência do azeite transmontano foi o desafio encontrado pela agência This is Pacifica ao desenvolver o rótulo de uma garrafa. Mas uma abordagem minimalista garantiu ao estúdio a prata na categoria Food&Beverage Packaging. “Foi utilizada uma tipografia serifada, historicamente ligada à palavra escrita”, lê-se no site dos European Awards. Mais ainda, a “palete cromática neutra, com notas de cor metálica”, e a “prioridade para a palavra escrita” levaram o produto ao pódio da categoria.

Na categoria Single Book Cover, a agência de Matosinhos conseguiu outra prata. O Rail Road Book, a versão impressa de um filme, contou com a capa assinada pela This is Pacifica. A capa “reproduz o conceito do filme, mostrando a relação entre o comboio, o mar e o surf”: vê-se isso mesmo pela representação dos carris.

Razão — Estratégia, Criatividade e Gestão de Comunicação

A criação de uma imagem e linguagem unificadora para o projecto de mobilidade MUV — Mobilidade Urbana de Viseu valeu também a prata ao estúdio Razão — Estratégia, Criatividade e Gestão da Comunicação, na categoria Signs&Displays.

O atelier sediado no Porto desenvolveu uma “imagem vibrante, capaz de sobressair no contexto urbano” e de "promover uma melhor utilização dos transportes públicos” em detrimento dos carros.

