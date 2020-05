Prémio Literário José Luís Peixoto tem 2000 euros para jovens poetas

A Câmara de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, anunciou esta terça-feira que vai promover a 14.ª edição do Prémio Literário José Luís Peixoto, destinado a distinguir trabalhos inéditos na modalidade de poesia.

Na sequência da pandemia de covid-19, a autarquia e a biblioteca municipal procuraram “encontrar soluções para a boa continuidade” do prémio literário, que este ano vai ter algumas alterações excepcionais ao regulamento, indicaram os promotores. Entre as alterações registadas está a prorrogação do prazo para o envio dos trabalhos, que passa a ter como data limite o dia 30 de Junho.

Podem concorrer com até dois trabalhos jovens que completem 25 anos até ao dia 31 de Dezembro de 2020. Serão atribuídos dois prémios, no valor de 1000 euros: um entre os autores residentes ou naturais de Ponte de Sor e outro a um concorrente de outra localidade.

Criado em 2007, o Prémio Literário José Luís Peixoto tem como directiva, em anos pares, premiar trabalhos inéditos na modalidade de poesia e, em anos ímpares, trabalhos de conto. Segundo a Câmara de Ponte de Sor, o concurso, de âmbito internacional, está aberto a cidadãos de nacionalidade portuguesa e a naturais e/ou residentes em países de língua oficial portuguesa.

Mais populares A carregar...

Além de homenagear o escritor José Luís Peixoto, natural de Galveias, no concelho de Ponte de Sor, a autarquia salienta que a iniciativa pretende ainda incentivar a criatividade literária entre os jovens, assim como o gosto pela leitura. A este concurso podem concorrer jovens que completem 25 anos até ao dia 31 de Dezembro de 2020.