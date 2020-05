Por todo o mundo, os filmes voltam aos carros. O drive-in está de regresso?

Com a vasta maioria dos cinemas ao redor do planeta encerrados, dados os riscos sanitários de uma pandemia perante a qual só agora começamos a desconfinar, o cinema passou para a sala lá de casa. As estreias foram adiadas, mas há uma forma de ver cinema que voltou à ribalta: o drive-in.

O carro chega ao parque de estacionamento, o condutor compra o bilhete pela janela, entra, estaciona, sintoniza o rádio na frequência em que o áudio vai ser emitido e aguarda pelo espectáculo. É um conceito que remota ao pré-Segunda Guerra Mundial, que se popularizou em meados do século passado, e que perdura até hoje de forma residual, maioritariamente nos Estados Unidos. E não inclui contacto social com os restantes espectadores, o que o torna ideal para estes tempos de covid-19.

Novos ecrãs continuam a ser montados em todo o mundo e os que já estavam erguidos ganham uma nova popularidade. Quer no meio do campo, na Alemanha, quer no aeroporto de Vilnius, na capital da Lituânia, passando por parques de estacionamento frente a edifícios icónicos como a Torre Milad, na capital do Irão, tudo vale. Assim tanto se assiste a clássicos como O Rei Leão (Roger Allers, Rob Minkoff, 1994) até ao último vencedor do Óscar por Melhor Filme, Parasitas (Bong Joon-ho).

E se no Irão, com a Revolução Islâmica, há mais de 40 anos que não se via um cinema drive-in, por permitir demasiada privacidade a casais não casados, noutros países a "inovação" do passado já ganha novos contornos, com missas e concertos a acontecer neste formato.

Para já, em Portugal, fica a promessa de em Junho começarem sessões dinamizadas pela Comic Con Portugal. O arranque acontece com a antestreia da nova comédia de Dave Bautista, O Meu Espião (Peter Segal), a 1 de Junho, Dia da Criança, em local a anunciar. Já a 5 de Junho não vai haver cinema, mas um espectáculo de magia de Luís de Matos, no estacionamento do Estúdio33, em Ansião, no distrito de Leiria.

Já um regresso às salas de cinema pode acontecer a partir de 1 de Junho. Espera-se que as eventuais estreias de Tenet, de Christopher Nolan, a 16 de Julho, e de Mulan (Niki Caro) da Disney, a 23, possam ajudar a relançar o mercado da exibição comercial, sempre com distanciamento social e sessões simultâneas à mistura.