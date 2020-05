Ser Voluntário… no Student Keep

Área Geográfica: Nacional

Tema: Voluntariado tecnológico

O projecto Student Keep nasceu através do Tech4Covid, com o objectivo de apoiar, através de um sistema de apadrinhamento, alunos que não têm acesso a Internet ou a um computador para acompanharem as actividades educativas online. A acção do projecto consiste na angariação de equipamento informático e posterior doação a alunos sem acesso a computador.

Numa altura em que todas as escolas foram obrigadas a suspender as suas actividades lectivas presenciais, obrigando professores e alunos a adaptar-se a um ensino à distância, muitos alunos estão impossibilitados de acompanhar as aulas através de um computador, o principal meio de comunicação entre professores e alunos, levando a um agravamento da desigualdade no acesso à educação.

Para tal, são identificados keepers, padrinhos, que podem ser pessoas individuais ou colectivas, disponíveis para doar equipamento informático. A entrega do material angariado é feita em articulação com os agrupamentos escolares. Paralelamente, procuram voluntários com competências de informática, que possam ajudar a reparar o equipamento para que seja entregue nas melhores condições aos alunos e dar apoio técnico remoto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Qual o impacto do Student Keep?

O Student Keep tem actuação a nível nacional e conta, de momento, com mais de 700 keepers (padrinhos) particulares registados.

Mais populares A carregar...

Como posso ajudar?

O voluntário IT pode recolher o computador doado junto do keeper, diagnosticar o tipo de intervenção técnica necessária, proceder ao recondicionamento do computador e entregá-lo na escola/agrupamento de escolas indicado.