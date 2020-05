Futebol

Com tanto folclore à volta do regresso do campeonato nacional, todos esqueceram os escalões de formação, nos quais eu e muitos outros jovens estamos inseridos. Pois bem, a FPF deu por concluídas todas as competições de escalões de formação precisamente no dia 27 de Março. Já lá vai mais de um mês e não consigo deixar de me sentir vazio e com saudades da bola, e tudo o que ela envolvia. Saudades dos campos no “Cu de Judas”, saudades do cheiro dos balneários, saudades da galhofa nos treinos e saudades de festejar um golo feito louco. Saudades da bola coladinha ao pé, dos pais “peixeiros” na bancada, das boleias, dos almoços após os jogos (onde a fome é a melhor cozinheira), e até mesmo das terríveis voltas ao campo. No entanto, sei que tudo foi para o melhor.

Quanto ao “telefutebol”, embora concorde que os adeptos são a alma do jogo e que sem eles o futebol não é futebol, penso que mais vale um futebol “fraquinho” agora, do que futebol como o conhecemos no dia de S. Nunca à Tarde.

Francisco Dray, Lisboa

O presente e o futuro

A par da crise sanitária que vivemos, acresce uma crise social e política. Contexto complexo no qual a situação das comunidades mais frágeis agrava-se bem como as desigualdades. Assim, no futuro, tudo dependerá daquilo que fizermos para preservar a dignidade humana. Uma realidade que é para muitos o maior desafio pós covid-19 que tem como objectivo viver melhor e de forma mais inteligente. É que, na verdade, jamais podemos pôr em causa a protecção da natureza, dos habitats dos ecossistemas (...) e todo o evoluir da situação. Por isso, saibamos dar voz ao provérbio: quando o sol nasce é para todos.

Manuel Vargas, Aljustrel

O 13 de Maio

Mais uma trapalhada da ministra da Saúde, Marta Temido, à volta deste bonito dia. D.António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, que coordena e muito bem os destinos do Santuário Mariano, reafirmou que este espaço estará fechado. A saúde está primeiro.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Falta de jeito ou de respeito?

Depois dos quase caricatos episódios da comemoração do 25 de Abril, esperava-se a recuperação de algum bom senso para com o povo habitualmente adverso à arrogância dos governantes. Mas não. Rápido veio o espectáculo do 1.º de Maio e as atabalhoadas justificações. Pior a emenda que o soneto. Ainda este ia a meio quando aterra o insólito episódio da TAP, que ainda não se sabe se era para rir se para chorar. De Take Another Plane passou a Companhia Regional de Bandeira Nacional. Teríamos assim chegado confinadamente ao fim-de-semana não fosse a senhora ministra se lembrar de compensar o 1.º de Maio com o 13 de Maio, com aquele cinismo de quem oferece sabendo que o outro não pode receber. Será tudo falta de jeito ou de respeito?

António Matos, Viana do Castelo