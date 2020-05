Segurança morto a tiro após ter pedido a mulher que colocasse máscara na filha

Um segurança de uma loja da cadeia Family Dollar, no Michigan, foi morto a tiro na passada sexta-feira, após ter dito a uma cliente que era obrigatório que a filha usasse máscara no interior das instalações.

A notícia é avançada pelo The Washington Post que escreve que o segurança se envolveu numa discussão com a mãe da criança pelo facto de a menor não ter qualquer equipamento de protecção individual. Após ter, alegadamente, cuspido e insultado o segurança, a mulher abandonou a loja.

Cerca de 20 minutos depois, regressou agora acompanhada do marido e do filho de 23 anos, que confrontaram o segurança. Durante a discussão, o jovem puxou de uma arma e terá disparado sobre o segurança, atingindo-o na cabeça. O homem acabaria por morrer em sequência dos ferimentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A mulher foi detida pelas autoridades, que estão a tentar localizar os dois homens, suspeitos do crime de homicídio em primeiro grau e de posse ilegal de arma.

“Ao que tudo o indica, o segurança estava apenas a fazer o seu trabalho, o de garantir as ordens do Governador relacionadas com a pandemia de covid-19 e com a segurança dos funcionários das lojas e dos clientes”, afirmou o procurador do condado de Genesee, David Leyton.