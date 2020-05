Incêndio consome arranha-céus de 47 andares no Dubai

Um incêndio consumiu um arranha-céus de 47 andares em Sharjah, no Dubai. De acordo com informação do jornal do Dubai Khaleej Times, o incêndio começou às 21h locais (17h em Portugal Continental) e as autoridades evacuaram cinco edifícios próximos do prédio em chamas.

Ainda não é conhecido o número de feridos ou se existem mortos, não se conhecendo ainda a causa provável para o início do incêndio.

Dezenas de bombeiros estiveram a combater as chamas. As informações mais recentes apontam para que as autoridades já tenham conseguido dominar as chamas.