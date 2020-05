Crise abala mas não trava a Nova Rota da Seda da China

A estratégia bandeira da política externa do Presidente chinês Xi Jinping sofreu também, como toda a economia mundial, o impacto da pandemia do novo coronavírus. Vários projectos da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative), e que envolve já 138 países, estão neste momento parados devido às restrições nos movimentos de pessoas e materiais de construção.

