Covid-19: Áustria supera primeira fase de desconfinamento sem aumento de contágios

A Áustria anunciou nesta terça-feira ter superado a primeira fase do plano de desconfinamento, iniciada em meados de Abril, sem um aumento de novos contágios pelo novo coronavírus, informando ainda que vai prosseguir com o alívio das restrições.

“A primeira etapa foi muito bem gerida”, declarou o ministro da Saúde austríaco, Rudolf Anschober, numa conferência de imprensa em que fez o balanço da primeira fase do plano de desconfinamento.

Iniciada em 14 de Abril, esta primeira fase previa a reabertura de várias categorias do sector do comércio que tinham estado encerradas durante um mês.

“A situação é muito estável, tomámos as decisões certas no momento certo”, acrescentou o ministro austríaco.

O aumento diário do número de novos contágios na Áustria, que chegou a estar próximo dos 50% quando as medidas de restrição foram impostas no país, situa-se neste momento no nível mínimo de 0,2%.

No próximo sábado está prevista a reabertura de todas as lojas de comércio na Áustria, um dia depois do levantamento oficial das medidas restritivas em termos da circulação de pessoas.

Apesar de o teletrabalho continuar a ser incentivado pelas autoridades austríacas, é expectável que muitas pessoas comecem a regressar aos respectivos postos de trabalho no início da próxima semana e que o uso dos transportes públicos aumente progressivamente.

Os cafés e restaurantes deverão reabrir em 15 de Maio.

Após o regresso às aulas dos estudantes finalistas do liceu na segunda-feira, está previsto que os restantes níveis de educação escolar sejam retomados em 18 de Maio.

As fronteiras do país, fechadas em 10 de Março, não foram reabertas, à excepção de algumas derrogações.

A Áustria, país com cerca de 8,8 milhões de habitantes e que é liderado por uma coligação governamental entre conservadores e Verdes, registava hoje, e desde o início da crise, um total de 15.569 infectados, incluindo 2107 casos ainda activos e 606 vítimas mortais.

Actualmente, os austríacos devem usar máscaras de protecção individual no interior das lojas e nos transportes públicos, bem como respeitar regras de distanciamento social em locais fechados.

O balanço e os resultados da segunda fase do plano de desconfinamento, que arrancou esta semana, deverão ser avaliados dentro de dez dias.

“Se conseguirmos fazer isto sem um grande aumento [de contágios] e os números permanecerem estáveis, teremos dado um grande passo em frente”, afirmou Rudolf Anschober, reiterando, no entanto, os apelos para uma contínua vigilância por parte da população austríaca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O instituto Statistik Austria testou, entre 21 e 24 de Abril, uma amostra representativa de 1432 pessoas com mais de 16 anos, tendo informado que apenas uma pessoa tinha testado positivo para o novo coronavírus, o que representou uma taxa de infecção de 0,15%.

Outro estudo realizado na Áustria durante a primeira semana de Abril tinha indicado uma taxa de infecção na ordem dos 0,33%.