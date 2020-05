Áustria põe em marcha aliança de “países inteligentes” a lutar contra a covid-19

Os países são todos diferentes mas cada um teve, à sua maneira, estratégias para lidar com a covid-19 que lhes permitiram estar agora num ponto favorável e em condições de voltar a ter a funcionar vários sectores – são países que foram “inteligentes”, como disse o chanceler austríaco, Sebastian Kurz.

Trata-se, além da Áustria, da Austrália, Nova Zelândia, Israel, Dinamarca, República Checa e Grécia, ainda segundo o chanceler austríaco ao apresentar a primeira reunião do grupo, que decorreu no fim-de-semana. Países com uma geografia “muito diferente, mas que são países em geral mais pequenos, inteligentes”, que “como nós reagiram de modo rápido e intensivo e por isso têm saído da crise melhor do que outros”.

A ideia da aliança, que terá reuniões quinzenais, é ver “como os países podem recomeçar a funcionar, a estimular a economia enquanto ao mesmo tempo mantêm o vírus controlado”, disse Kurz. Fala-se da possibilidade de estes países terem acordos entre si para o turismo ou o comércio – uma ideia que, como quatro pertencem à União Europeia, causa alguma celeuma em Bruxelas, que está a tentar apresentar um plano comum para reabrir fronteiras.

A cidade-estado de Singapura, outro bom exemplo de medidas eficazes de luta contra o coronavírus (embora com um revés subsequente, de infecções entre trabalhadores migrantes a viver em dormitórios onde a distância física é impossível, que representam neste momento 96% dos 632 novos casos anunciados esta terça-feira), foi convidada a participar, mas não o conseguiu fazer devido a problemas técnicos.

A Alemanha também terá recebido um convite, mas terá declinado, diz o Wall Street Journal. Responsáveis alemães não comentaram.

De Berlim, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, já se tinha antes mostrado crítico em relação a ideias de países irem abrindo fronteiras mais cedo para atrair turismo. “Precisamos de critérios comuns na Europa em relação ao recomeço da liberdade de movimento”, disse numa entrevista. “Um concurso europeu de quem permite as primeiras viagens turísticas vai levar a riscos injustificados.”

A Alemanha, país de onde é originária uma fatia importante dos turistas europeus, tem em vigor até meio de Junho um alerta contra viagens que não tenham razões de força maior.

A Grécia foi dos primeiros países a sugerir a abertura a estrangeiros, com a ideia de um passaporte de saúde, em que seria feito um teste no país de origem. E a Áustria – que chegou a estar próximo dos 50% de aumento de contágios quando as medidas de restrição foram impostas no país e situa-se neste momento no nível mínimo de 0,2% –, pôs em prática esta semana um sistema de testes rápidos no aeroporto de Viena, com resultado entre 2 a 3 horas, o que vai fazer desaparecer a necessidade de quarentena obrigatória para quem chega.

Medidas diferentes

Entre os países do grupo dos “países inteligentes”, as medidas tomadas para diminuir o alcance da pandemia foram diferentes.

A República Checa, Grécia e Dinamarca foram dos que impuseram medidas de confinamento antes de terem um grande número de casos ou mortos, enquanto outros, como a Áustria ou Israel, foram atingidos mais cedo mas agiram com rapidez e conseguiram uma desaceleração considerável.

A Áustria usou investigadores de polícia para fazer o rastreamento de contactos, e tem entretanto uma aplicação para telemóvel para avisar quem esteve em contacto com pessoas infectadas, tal como a República Checa e Israel.

A política de testes também varia, mas é uma parte essencial da luta contra a covid-19 em todos. Na Áustria, estão a ser testados todos os residentes e empregados de lares de idosos, na Austrália, o objectivo é testar 40 mil pessoas por dia.

Apesar das diferenças na primeira abordagem, o objectivo da aliança é ter agora políticas harmonizadas para evitar um regresso do aumento das infecções. Muitos referem o caso do Japão, onde o sucesso inicial foi seguido de um subsequente descontrolo, como o perigo a evitar. Neste país, de 780 casos no total a 15 de Março, passou-se para mais de 10.700 a 19 de Abril, nota a revista Science.

Para recomeçar o comércio entre si, diz o Wall Street Journal, os países deste grupo deverão comprometer-se a adoptar medidas como o uso obrigatório de máscaras (de que a Áustria e República Checa foram pioneiras na Europa), testes em massa, distância física em espaços públicos, e a manutenção das fronteiras fechadas com países onde o vírus se esteja a espalhar rapidamente.

Auto-suficiência

Outro ponto referido foi a necessidade de cooperação para a produção de material de protecção ser independente dos mercados globais, como sublinhou a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, mencionando um objectivo de “cooperação estratégica para a auto-suficiência em equipamento de protecção, dispositivos médicos e vacinas”.

Já de França e Alemanha se tinham ouvido declarações dos líderes, o Presidente Emmanuel Macron e a chanceler, Angela Merkel, para a necessidade de produção própria, e europeia, de materiais de protecção, cuja falta inicial nos serviços de saúde foi um problema em vários países.

No geral, comentou Frederiksen, enquanto a União Europeia é “muito importante, esta aliança global é muito apelativa porque tem países de todo o mundo”.

Kurz agradeceu ainda ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lembrando que foi deste que ouviu um aviso para que “fizesse mais” para conter a pandemia. “Tomámos medidas firmes e agora temos menos de cem infecções por dia”, congratulou-se o chanceler austríaco. O número desceu ainda mais e o país registou esta terça-feira 29 novos casos.