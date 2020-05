Três doentes covid-19, ligados ao ventilador, transferidos da UCI de Portimão para o hospital de Faro

A Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital de Portimão vai ser deslocalizada para Unidade de Cuidados Intermédios por falta de condições de acesso e segurança e para que possam ser feitas obras. Os três doentes covid-19 que aí se encontravam, ligados aos ventiladores, estão a ser transferidos para o hospital de Faro. Dois foram internados na segunda-feira e o terceiro deverá seguir nesta terça-feira. As duas unidades estão integradas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), cujo conselho de administração é presidido por Ana Paula Gonçalves.

A degradação da UCI do hospital de Portimão, e noutras áreas adjacentes do edifício acentua-se desde há alguns anos. A situação chegou ao ponto da circulação das macas se fazer aos “ss” para que as rodas não se enfiem nos buracos existentes no corredor. A decisão de proceder à recuperação do espaço clínico foi tomada há duas semanas, numa reunião dos directores de serviço do hospital, liderada por José Apolinário, secretário de Estado das Pescas mas que foi nomeado pelo Governo para fazer a ligação da região com a administração central durante a pandemia. O encontro teve como objectivo avaliar as condições do SNS no Algarve para enfrentar um eventual agravamento da situação do alastramento da doença quando retomar a actividade turística.

Por seu lado, o presidente da ARS, Paulo Morgado adiantou ao PÚBLICO que as obras no pavimento do corredor de acesso à UCI de Portimão, “que terá de ser completamento renovado, iniciarão dentro de alguns dias, após algumas mudanças internas “. Os trabalhos implicam, durante os 60 dias enquanto decorrem as obras, “a relocalização da UCI para a Unidade de Cuidados Intermédios.

Na região algarvia ainda há três concelhos não contaminados - Aljezur, Vila do Bispo e Alcoutim – mas o corpo clínico do SNS na região teme pela falta de recursos humanos para enfrentar novos desafios. O quadro de médicos especialistas e enfermeiros - reduzido durante todo o ano - fica substancialmente deficitário durante o período de Verão.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve - Amal, António Pina, no último balanço que fez sobre o estado de emergência, afirmou que as medidas preventivas que foram tomadas revelaram-se “um sucesso, devido à estratégia que a Administração Regional de Saúde (ARS) adoptou na região”.