Acolhimento de sem-abrigo em centros temporários pode prolongar-se até Setembro

Entre as frágeis camas do Pavilhão do Casal Vistoso, avistam-se umas pinturas que parecem retratar aquele campo desportivo, agora adaptado a centro de acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo. Jaime Rentería mostra-as, orgulhoso. Está no centro há um mês e meio. Tinha chegado há umas semanas a Lisboa para participar numa exposição. “E depois isto aconteceu. Fechou tudo. Estava a tentar ficar num hotel e vender as minhas pinturas na rua, mas depois não havia ninguém para comprar, por isso fiquei sem dinheiro para pagar o hotel e tive de ir para a rua.”

