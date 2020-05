Pierpaolo Piccioli dedica colecção da Valentino ao combate contra a covid-19

O director criativo da Valentino, o romano Pierpaolo Piccioli, revelou a sua intenção de oferecer todos os seus honorários relativos à criação da colecção de Outono/Inverno 2020 ao Hospital Lazzaro Spallanzani, na capital italiana, ao mesmo tempo que a marca junta a esse valor um milhão de euros para a mesma instituição.

Mais A carregar...

Sob o mote #ValentinoEmpathy (“empatia de Valentino”, numa tradução à letra), também a campanha de promoção da nova linha criativa será realizada de forma benemérita. Para tal, Piccioli conta com uma legião de fãs, de diferentes origens e profissões, que se identifica com os seus projectos. Entre aquela, as actrizes Laura Dern, Gwyneth Paltrow, Rossy de Palma e Tiffany Tang Yan; as supermodelos Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Liu Wen, Mariacarla Boscono e Naomi Campbell; as activistas Janet Mock e Rula Jebreal; o cineasta-poeta Mustafa the Poet; ou os modelos emergentes Adut Akech e Anwar Hadid.

“Estamos sempre ligados — e não me estou a referir ao Zoom, Skype ou FaceTime. Estou a falar de empatia, somos todos feitos de emoções”, escreveu Piccioli numa carta dirigida aos seus amigos, convidando-os a dar corpo a este projecto.

As roupas com etiqueta Valentino serão vestidas por aquelas personalidades, mas também por amigos ou familiares, e as imagens captadas, remotamente, por uma série de fotógrafos amadores — uma forma que Piccioli encontrou para ter todas as suas inspirações humanas a representarem o seu trabalho e, ao mesmo tempo, respeitar as medidas de confinamento exigidas pelo actual cenário de surto global de SARS-CoV-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pierpaolo Piccioli​ apresentou a sua colecção Outono/Inverno 2020 na Semana da Moda de Paris, que se realizou já com algum receio — no mesmo dia em que o trabalho de Piccioli chegava à passerelle, o Museu do Louvre era encerrado ao público —, e não era a tristeza nem o luto que estavam na base da sua opção por abrir o desfile de negro da cabeça aos pés. Com uma mensagem de inclusão, ao apresentar modelos masculinos e trans, além de manequins com diferentes tipos de corpo, o designer explicou o seu desejo: “O que eu queria fazer era um retrato de um momento sem rótulos. A moda tem de registar e abraçar as grandes mudanças no mundo. Temos de encorajar a tolerância e a igualdade.”

O grupo em que a etiqueta Valentino se insere, Mayhoola, com sede no Qatar, já tinha doado dois milhões de euros ao Hospital Luigi Sacco, em Milão, e à Protecção Civil italiana, um milhão de euros à Fundação Hospital França, em Paris, e outro tanto ao hospital de campanha criado na Feira de Madrid (que, entretanto, encerrou na última sexta-feira, num sinal de que o surto está a abrandar em Espanha).

Itália regista, até à data, 29.079 mortos na sequência do surto de covid-19; foram confirmados 211.938 casos de infecção por SARS-CoV-2. Em Espanha, morreram 25.428 pessoa; houve 218.011 casos identificados. França, que já somou 218.011 infectados, regista, até agora, 25.204 óbitos relacionados com o novo coronavírus. Na Europa, os três países registaram os surtos mais graves, sendo ultrapassados apenas pelo Reino Unido em número de óbitos: 28.809.