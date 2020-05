Morreu o psicanalista que destruiu o mito de que a homossexualidade era doença — e curável

Em 1988, o Muro de Berlim ainda não tinha caído, Ayrton Senna foi pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1 e o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo era algo que, estava meio mundo ou mais certo, nunca viria a acontecer. Mas, nesse mesmo ano, houve um evento que alterou o curso da história das sociedades ocidentais: a publicação de Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective, onde o psicanalista Richard Friedman contestava a, até então, vigente teoria de que a homossexualidade seria um comportamento desviante, demonstrando que a mesma tem origem na biologia dos seres. E, ainda em 1988, foi criada nos Estados Unidos o “The Coming Out Day” — Dia de Sair do Armário, pela iniciativa de outro psicólogo, Robert Eichberg, e pela activista lésbica Jean O’Leary.

O trabalho de Friedman foi essencial para uma mudança de paradigma social, mas sobretudo científico. Até então, a homossexualidade era vista, não só pela sociedade ou pela religião, mas também pela ciência como uma “anormalidade”, sendo listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir de 1977, como uma doença mental — viria a ser retirada do rol de patologias elaborado por aquele organismo a 17 de Maio de 1990​.

Licenciado pelo Bard College, Rochester Medical School e Columbia Psychoanalytic Institute e professor clínico no Weill Cornell, Richard Friedman era um “psiquiatra psicodinâmico dotado, com pacientes a sublinharem como ele ‘transformou as suas vidas’ ou a comentarem ‘sou quem me tornei por causa dele’”, escreveu a família, num texto publicado no New York Times, no dia 3 de Abril.​ No mesmo artigo, refere-se a sua relevância “no que diz respeito ao seu trabalho pioneiro no campo da orientação sexual, onde foi um construtor de pontes entre a ciência biológica da psiquiatria”, mas também se acrescenta notas mais pessoais de uma personalidade que sempre fugiu das luzes da ribalta: “Foi um amante da literatura toda a vida, um apaixonado pela história, um pianista dotado — e odiava brócolos.”

A morte do psicanalista, a 31 de Março, acabou por passar quase despercebida devido ao contexto excepcional que o mundo vive — com especial ênfase nos EUA, onde já existem mais de um milhão de casos identificados de covid-19.