No Museu Marítimo de Ílhavo, estão Todos a Bordo!

Para encurtar as distâncias trazidas pelo confinamento e isolamento social, o museu, que por ora tem as portas encerradas ao público, chega mais perto com Todos a Bordo!, “um espaço de partilha, onde se constroem memórias e criam identidades”.

Neste novo espaço há entrevistas, visitas e conversas para dar a conhecer o património material da terra, mas também as “narrativas invisíveis” que fazem parte da herança local.

O programa é promovido pelo 23 Milhas, projecto cultural do município ilhavense que se dedica a activar e cultivar as diversas áreas artísticas na comunidade, em particular nos espaços da Casa da Cultura, Fábrica das Ideias, Cais Criativo e Laboratório das Artes - o Festival Rádio Faneca, o Palheta - Festival de Robertos e Marionetas da Gafanha da Nazaré, o Ilustração à Vista e o festival de circo contemporâneo Leme são apenas alguns dos eventos com o seu cunho.

Para entrar na viagem Todos a Bordo! basta sintonizar a rádio em 105.0 FM ou passar pelo Facebook do projecto 23 Milhas.