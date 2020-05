Turismo prestes a arrancar de olhos postos nos milhões do mercado interno

Atingidas em cheio pelo novo coronavírus, e apenas com a certeza de descida de receitas este ano, é no mercado interno que as empresas ligadas ao turismo concentram as suas esperanças. “Face aos constrangimentos do transporte aéreo e das restrições nas fronteiras, é expectável que a chegada de turistas internacionais a Portugal seja muito afectada”, diz o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros.

