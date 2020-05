TAP retoma ligações Porto-Lisboa dia 18, com três voos por semana

A TAP vai retomar as ligações entre o Porto e Lisboa a partir do próximo dia 18, com os voos a realizarem-se três vezes por semana. A estratégia da transportadora aérea, pelo menos para o período até ao final de Maio, engloba também as ligações regulares para o Brasil, um dos seus principais mercados. De acordo com as informações da empresa, a rota Lisboa-São Paulo terá dois voos por semana após dia 18, e haverá ainda um voo semanal entre a capital portuguesa e o Rio de Janeiro.

