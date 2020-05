Decisão na Alemanha sobre BCE pressiona taxa das dívidas do sul da Europa

A taxa de juro da dívida dos países do sul da Europa sofreram esta terça-feira alguma pressão depois do veredicto do Tribunal Constitucional da Alemanha ter posto em causa a política do Banco Central Europeu (BCE) para a compra de dívida como suporte à economia da zona euro.

Os juízes de Karlsruhe deram três meses ao BCE para apresentar argumentos que sustentem a proporcionalidade da compra contínua de dívida, mas entretanto suscitaram alguma desconfiança entre os investidores. A taxa das obrigações soberanas portuguesas a dez anos subiu seis pontos base, para 0,915%, segundo dados da Reuters, por volta das 18h.

Já a taxa da dívida italiana, na mesma maturidade, subiu para 1,885%. Em Espanha, também houve uma ligeira subida, tal como na Grécia. Os quatro países, com destaque para a Itália, viram as respectivas taxas a ficarem mais distantes da dos títulos da Alemanha, cuja taxa se mantém em terreno negativo (-0,577%).

Nas bolsas, o dia foi de recuperação. Os principais índices europeus inverteram o sinal negativo que marcou o recuo das cotações nos congéneres asiáticos. Paris, Frankfurt, Madrid, Londres, Lisboa e Milão ganharam terreno, dando sustento aos ganhos no índice pan-europeu Euro Stoxx.

O PSI-20, na bolsa portuguesa, ganhou 0,84%, com a Galp a liderar as subidas, acompanhando a recuperação do preço do petróleo. Foi dos ganhos mais baixos na zona euro. Frankfurt subiu 2,51%, Paris 2,40%, Milão 2,06% e Madrid 1,11%. Já Londres ganhou 1,66%.

Nova Iorque também acompanhava o sinal verde, com o Dow Jones, S&P e o Nasdaq a valorizar, bem como o barril de crude WTI a recuperar cerca de quatro dólares.

O veredicto alemão levou o euro a perder face ao dólar. Isto apesar das relativamente más notícias nos EUA sobre o défice comercial, que se agravou 11,6% em Março, para 44,4 mil milhões de dólares. Tal agravamento deve-se a um recuo de 9,6% nas exportações.

No sector dos serviços, Abril assistiu à maior contracção económica no período de uma década, devido ao lockdown que suspendeu boa parte da actividade económica devido à pandemia.