Covid-19: Consumo de electricidade atingiu mínimos de 2004 em Abril

O consumo de energia eléctrica caiu 12% em Abril, mês em que Portugal esteve sob estado de emergência. Segundo os dados divulgados pela REN esta terça-feira, desde Agosto de 2004 que o consumo de electricidade não descia para um nível mensal “tão baixo”.

A REN indica ainda que no acumulado do ano já se regista uma quebra de 2,6% no consumo eléctrico. A empresa que é responsável pela gestão do sistema energético nacional já tinha dado conta de que, em Março, entre o dia 18 (quando foi pela primeira vez declarado o estado de emergência) e o final do mês, o consumo baixou cerca de 8% face ao mesmo período de 2019.

Os dados completos de Abril mais não fazem do que comprovar o impacto que as restrições à actividade económica impostas no combate à crise de saúde pública tiveram no consumo de electricidade.

Mas não só, também à semelhança do que se verificou em Março, o consumo de gás natural registou uma quebra que atingiu os 26%. A diminuição foi de 13% no segmento convencional e de 66% no segmento de produção de energia eléctrica.

No acumulado entre Janeiro e Abril, a REN indica que o consumo de gás natural subiu 6,6% “devido ao comportamento positivo do mercado eléctrico no primeiro trimestre”, mas recuou 4,1% no segmento convencional, onde estão as indústrias e as empresas.

Abril foi mês sem carvão

Segundo a REN, a produção de electricidade renovável abasteceu 69% do consumo. A energia eléctrica produzida nas barragens contribuiu com 35% e a eólica com 26%. A biomassa e a energia fotovoltaica foram responsáveis por 6% e 2%, respectivamente.

A produção não renovável abasteceu 28% do consumo, mas só funcionaram as centrais a gás natural. “A produção a carvão que vinha sendo muito reduzida, em Abril foi mesmo nula”, refere a REN.

A situação verificou-se pela primeira vez desde a existência das centrais a carvão de Sines e Pego (desde 1985).

Neste período – em que 14% da energia consumida foi importada – registou-se um saldo importador equivalente a cerca de 2,3% do consumo nacional.